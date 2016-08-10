Прем’єр Великобританії порадила республіканцям взаємодіяти з РФ з позиції сили



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До Путіна Тереза Мей пропонує підхід – «взаємодій, але будь обережний»

Захід має взаємодіяти з Росією, але зберігати обережність щодо намірів Москви. Про це перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом у Філадельфії заявила прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

Звертаючись до законодавців-республіканців, Мей нагадала про підхід колишнього президента США Рональда Рейгана до переговорів із його радянським візаві Михайлом Горбачовим – «довіряй, але перевіряй». До нинішнього російського лідера Володимира Путіна Тереза Мей пропонує схожий підхід – «взаємодій, але будь обережний».

«Немає неминучого конфлікту між Росією і Заходом, а також неминучого відступу до часів холодної війни. Але ми маємо взаємодіяти з Росією з позиції сили, що, зокрема, після незаконної анексії Криму, дасть упевненість сусіднім із Росією країнам, що їхня безпека не ставиться під сумнів», – наголосила прем’єр-міністр Великої Британії.

Президент США Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово висловлювався на користь співпраці з Росією і казав, що захоплюється лідерськими якостями російського президента Володимира Путіна.

Джерело: Радіо Свобода