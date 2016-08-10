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    Прем’єр Великобританії порадила республіканцям взаємодіяти з РФ з позиції сили

    • Сьогодні, 07:46
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    До Путіна Тереза Мей пропонує підхід – «взаємодій, але будь обережний»

    Захід має взаємодіяти з Росією, але зберігати обережність щодо намірів Москви. Про це перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом у Філадельфії заявила прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

    Звертаючись до законодавців-республіканців, Мей нагадала про підхід колишнього президента США Рональда Рейгана до переговорів із його радянським візаві Михайлом Горбачовим – «довіряй, але перевіряй». До нинішнього російського лідера Володимира Путіна Тереза Мей пропонує схожий підхід – «взаємодій, але будь обережний».

    «Немає неминучого конфлікту між Росією і Заходом, а також неминучого відступу до часів холодної війни. Але ми маємо взаємодіяти з Росією з позиції сили, що, зокрема, після незаконної анексії Криму, дасть упевненість сусіднім із Росією країнам, що їхня безпека не ставиться під сумнів», – наголосила прем’єр-міністр Великої Британії.

    Президент США Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово висловлювався на користь співпраці з Росією і казав, що захоплюється лідерськими якостями російського президента Володимира Путіна.

    Джерело: Радіо Свобода

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