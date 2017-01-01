Президент прибув на Луганщину
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Святослав Цеголко
Порошенко прибув у танкову бригаду в районі відведення на Луганщині.
Порошенко відвідає танкову бригаду в районі відведення
Президент України Петро Порошенко прибув у танкову бригаду в районі відведення на Луганщині. Про це повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко у Twitter.
«Президент прибув у танкову бригаду в районі відведення на Луганщині», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв «Главком», сьогодні Президент України Петро Порошенко відвідав Харків.