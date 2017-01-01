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    Президент прибув на Луганщину

    • Сьогодні, 14:38
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    Порошенко прибув у танкову бригаду в районі відведення на Луганщині.&nbsp;
    Святослав Цеголко
    Порошенко прибув у танкову бригаду в районі відведення на Луганщині. 

    Порошенко відвідає танкову бригаду в районі відведення

    Президент України Петро Порошенко прибув у танкову бригаду в районі відведення на Луганщині. Про це повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

    «Президент прибув у танкову бригаду в районі відведення на Луганщині», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомляв «Главком»,  сьогодні  Президент України Петро Порошенко відвідав Харків. 

    Харків Петро Порошенко
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