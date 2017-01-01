Президент вручив Шевченківську премію-2017



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Церемонія відбулась в Національному музеї Тараса Шевченка

Відбулася церемонія вручення Національної премії ім. Тараса Шевченка.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Так, Шевченківську премію отримав український видавець, поет Іван Малкович за книгу поезій «Подорожник» з новими віршами.

За «Візуальні мистецтва» відзначили Миколу Малишка (художній проект «Лінія», скульптура).

У номінації «Музичне мистецтво» перемогла Богдана Фроляк (симфонія-реквієм «Праведна душа...», хорова кантата «Колір», музичний твір «Насниться сон мені»).

Нагородою за «Кіномистецтво» відзначили Степана Коваля (анімаційний серіал «Моя країна – Україна»).

Премію дають за внесок у розвиток культури і мистецтва. Щорічно присуджується до 5 нагород.

Оскільки цьогоріч переможців у театральній сфері не було обрано, лауреати премії отримають по 240 тисяч гривень.

Довідка:

Іван Антонович Малко́вич. Народився 10 травня 1961 року в Березові Нижньому Косівського району на Івано-Франківщині. Український поет і видавець, власник і директор видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Зараз живе і працює у місті Київ.