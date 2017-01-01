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    Президент вручив Шевченківську премію-2017

    • Сьогодні, 10:34
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    Церемонія відбулась в Національному музеї Тараса Шевченка

    Відбулася церемонія вручення Національної премії ім. Тараса Шевченка.

    Про це повідомляє Еспресо.TV.

    Так, Шевченківську премію отримав український видавець, поет Іван Малкович за книгу поезій «Подорожник» з новими віршами.

    За «Візуальні мистецтва» відзначили Миколу Малишка (художній проект «Лінія», скульптура).

    У номінації «Музичне мистецтво» перемогла Богдана Фроляк (симфонія-реквієм «Праведна душа...», хорова кантата «Колір», музичний твір «Насниться сон мені»).

    Нагородою за «Кіномистецтво» відзначили Степана Коваля (анімаційний серіал «Моя країна – Україна»).

    Премію дають за внесок у розвиток культури і мистецтва. Щорічно присуджується до 5 нагород.

    Оскільки цьогоріч переможців у театральній сфері не було обрано, лауреати премії отримають по 240 тисяч гривень.

    Довідка: 

    Іван Антонович Малко́вичНародився 10 травня 1961 року в Березові Нижньому Косівського району на Івано-Франківщині. Український поет і видавець, власник і директор видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Зараз живе і працює у місті Київ.

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