Президент вручив Шевченківську премію-2017
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Церемонія відбулась в Національному музеї Тараса Шевченка
Відбулася церемонія вручення Національної премії ім. Тараса Шевченка.
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Так, Шевченківську премію отримав український видавець, поет Іван Малкович за книгу поезій «Подорожник» з новими віршами.
За «Візуальні мистецтва» відзначили Миколу Малишка (художній проект «Лінія», скульптура).
У номінації «Музичне мистецтво» перемогла Богдана Фроляк (симфонія-реквієм «Праведна душа...», хорова кантата «Колір», музичний твір «Насниться сон мені»).
Нагородою за «Кіномистецтво» відзначили Степана Коваля (анімаційний серіал «Моя країна – Україна»).
Премію дають за внесок у розвиток культури і мистецтва. Щорічно присуджується до 5 нагород.
Оскільки цьогоріч переможців у театральній сфері не було обрано, лауреати премії отримають по 240 тисяч гривень.
Довідка:
Іван Антонович Малко́вич. Народився 10 травня 1961 року в Березові Нижньому Косівського району на Івано-Франківщині. Український поет і видавець, власник і директор видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Зараз живе і працює у місті Київ.