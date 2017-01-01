Президентом Європарламенту обрали Антоніо Таяні
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Таяні отримав 351 голос, в той час як його конкурент Джанні Пітелла набрав 282 голоси
Єврокомісар з питань промисловості та підприємництва Антоніо Таяні обраний президентом Європейського парламенту. Про це повідомляє BBC.
63-річний колишній речник голови ради міністрів Італії часів Сільвіо Берлусконі переміг у змаганнях за пост президента Європарламенту іншого італійця — Джанні Піттеллу, а також німця Мартіна Шульца.
Таяні отримав 351 голос, в той час як його конкурент Джанні Пітелла набрав 282 голоси.
За свою кар'єру італійський політик двічі займав пост євросекретаря з питань транспорту і промисловості.
Детальніше про тих, хто претендував на посаду президента Європейського парламенту, читайте тут: Вибори президента Європейського парламенту. Хто з ким і проти кого.