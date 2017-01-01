Президентський літак під Смоленськом почав розпадатися в повітрі - розслідування

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PAP/SERGEI CHIRIKOV Фрагменти літака були розкидані на десятки метрів.

Підкомісія при Міноборони Польщі вивчила перемовини пілотів з командно-диспетчерським пунктом

Президентський літак Ту-154М під Смоленськом, РФ, розпався в повітрі. Про це в понеділок, 10 квітня, в ефірі телеканалу TVP Info сказав голова підкомісії з питань розслідування Смоленської катастрофи при Міноборони Польщі Вацлав Берчинський.

На питання, чим обґрунтовується такий висновок, він сказав, що фахівці уважно вивчили перемовини пілотів з командно-диспетчерським пунктом. За його словами, фрагменти літака розкидані на десятки метрів.

«Літак почав розпадатися в повітрі і втрачати фрагменти, які падали на землю ще перед березою. Береза жодним чином не вплинула на наслідки катастрофи», - сказав Вацлав Берчинський.

При цьому глава підкомісії підкреслив, що причини катастрофи поки залишаються невідомими.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року неподалік від військового аеродрому під Смоленськом розбився літак із президентом Польщі Лєхом Качинським та високопосадовцями польської влади. Тоді в катастрофі загинули всі 96 осіб, які перебували на борту Ту-154М.

Раніше «Главком» повідомляв, що сьогодні Польща вшановує пам'ять жертв Смоленської катастрофи.