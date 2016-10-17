При стабільності поставок в Україні впало споживання бензину

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Споживання бензинів в Україні в 2016 році знизилося на 8,4%, - до 2,14 млн т

Сумарне споживання палива в Україні в 2016 році склало 6,78 млн т, що на 117 тис. т (-1,7%) менше 2015 року. Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).

В цілому споживання бензинів в Україні (без урахування окупованого Криму) в 2016 р. знизилося на 8,4%, - до 2,14 млн т, а ДП зросло на 1,7% - до 4,63 млн т.

Роздрібні продажі бензинів на АЗС України (без урахування окупованої АРК) в 2016 р. впали на 9,8% в порівнянні з 2015 р. - до 1,62 млн т. Реалізація дизельного палива на АЗС знизилися на 11,6% - до 1,18 млн т, пише OilNews.

За 12 місяців 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом 2015 р. промислове споживання бензинів знизилося на 7%, - до 521 тис. т, промспоживання ДП збільшилося на 5,3%, - до 257 тис. т.

Падіння роздрібної реалізації в офіційній статистиці відбувається на тлі стабільності поставок палива на український ринок. Зокрема, за даними «Консалтингової групи А-95», в 2016 р. баланс ринку бензинів і ДП склав 8,13 млн т, що на 674 тис. т (9%) більше в порівнянні з 2015 роком.

На думку експертів, ця невідповідність може бути пов'язана як з недосконалістю збору інформації державним статистичним органом, так і заниженням операторами показників через відхід від сплати роздрібного акцизу в 2016 р. Про масові маніпуляції учасників ринку неодноразово повідомляли експерти і представники держорганів.