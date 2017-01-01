Прикордонники не дали провезти до окупованого Криму набої

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Набої

Знахідку у «бардачку» автомобіля Land Rover виявив службовий собака

Прикордонники відділу «Чонгар» Бердянського загону у рамках здійснення заходів із забезпечення безпекової складової припинили переміщення набоїв до тимчасово окупованої території АР Крим. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

Зазначається, що сьогодні під час прикордонного контролю транспортного засобу, який прямував до анексованого Криму під керуванням нашого співвітчизника, службовий собака у «бардачку» автомобіля Land Rover виявив 18 набоїв до травматичної зброї калібру 9 міліметрів.

Усі виявлені набої прикордонники встановленим порядком передали представникам Національної поліції.

Нагадаємо, 21 квітня на території Генічеського району Херсонської області, що межує з тимчасово окупованим Кримом, пройшли антитерористичні навчання.