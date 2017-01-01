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    Прикордонники не дали провезти до окупованого Криму набої

    • Сьогодні, 20:59
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    Набої
    Набої

    Знахідку у «бардачку» автомобіля Land Rover виявив службовий собака

    Прикордонники відділу «Чонгар» Бердянського загону у рамках здійснення заходів із забезпечення безпекової складової припинили переміщення набоїв до тимчасово окупованої території АР Крим. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

    Зазначається, що сьогодні під час прикордонного контролю транспортного засобу, який прямував до анексованого Криму під керуванням нашого співвітчизника, службовий собака у «бардачку» автомобіля Land Rover виявив 18 набоїв до травматичної зброї калібру 9 міліметрів.

    Усі виявлені набої прикордонники встановленим порядком передали представникам Національної поліції.

    Нагадаємо, 21 квітня на території Генічеського району Херсонської області, що межує з тимчасово окупованим Кримом, пройшли антитерористичні навчання.

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    Крим Держприкордонслужба
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