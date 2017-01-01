Прикордонники не пустили в Україну 220 росіян під час травневих свят

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Український прикордонник

З початку травня співробітниками Держприкордонслужби затримано майже тисячу осіб за незаконне перетинання державного кордону

За травневі свята українські прикордонники відмовили в пропуску через державний кордон майже 220 громадянам Російської федерації.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

«Під час свят було реалізовано більше 100 спрацювань бази Інтерполу, виконано понад 800 доручень уповноважених державних органів та через різні причини відмовлено в пропуску через державний кордон майже 220 громадянам Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.

Крім того у цей період, з початку травня, співробітниками Держприкордонслужби затримано майже 1 тисячу осіб за незаконне перетинання державного кордону, з яких 27 – є нелегальні мігранти, виявлено під час незаконного переміщення через кордон 25 одиниць зброї, 19 одиниць боєприпасів, у 20 випадках припинено переміщення наркотичних та психотропних речовин, а також припинено незаконне переміщення товарів та вантажів на загальну суму більше 3 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося,що у Росію з України намагалися вивезти близько 2 кг бурштину.