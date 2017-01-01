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    У Росію з України намагалися вивезти близько 2 кг бурштину

    • Сьогодні, 10:06
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    Виявлений у поїзді &laquo;Миколаїв &ndash; Москва&raquo; бурштин
    Виявлений у поїзді «Миколаїв – Москва» бурштин

    Необроблене каміння бурштину прикордонники виявили у поїзді «Миколаїв – Москва»

    У середу, 10 травня, в залізничному пункті пропуску «Зернове», що на кордоні з Росією, прикордонники Сумського загону знайшли каміння бурштину, яке переміщували через кордон з приховуванням від контролю. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

    «Під час перевірки одного з пасажирських вагонів поїзда «Миколаїв – Москва» прикордонний наряд за кожухом системи опалення робочого тамбуру виявив поліетиленовий пакунок. В ньому було необроблене каміння жовто-коричневого кольору, попередньо – бурштин», – ідеться в повідомленні.

    Наразі бурштин, загальна вага якого – близько 2 кілограмів, вилучене за встановленим порядком.

    Як повідомлялося, наприкінці квітня на Волині СБУ та прокуратура вилучили понад тонну незаконно видобутого бурштину вартістю майже 2 мільйони доларів.

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