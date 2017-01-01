Принц Вільям вимагає від французьких таблоїдів €1,5 млн за фото дружини топлес

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Кейт Міддлтон та принц Вільям

Пікантні знімки були опубліковані ще у 2012 році

Британська королівська сім'я вимагає з двох французьких таблоїдів півтора мільйона євро компенсації за публікації, на якій дружина принца Вільяма Кейт сфотографована топлес.

Про це під час розгляду позову про порушення права на приватне життя у Франції розповів адвокат відповідачів, повідомляє ВВС.

Французький таблоїд Closer і газета La Provence у вересні 2012 року опублікували знімки, на яких герцогиня Кембриджська знята з оголеними грудьми біля басейну. Фотографії були зроблені під час відпочинку герцога і герцогині Кембриджських у замку у Франції в гостях у двоюрідного дядька Вільяма лорда Лінлі.

Публікації викликали масове обурення в Британії, британські ЗМІ принципово відмовилися їх публікувати.

Королівська родина також була обурена публікацією знімків та ініціювала судовий розгляд.

За звинуваченнями в порушенні права на особисте життя перед французьким судом постали шість осіб, причетних до публікації знімків, серед яких редактор Closer, видавець La Provence і фотографи.

Як передає Франс прес, адвокат відповідачів Пол Альберт Івейнс наполягав, що знімки представляли пару «в позитивному образі» і критикував «англосаксонську аргументацію про відшкодування шкоди».

Редактор журналу Closer Лоранс Піо раніше наполягала, що не бачить шкоди в публікації фото, додавши, що їх ніяк не можна назвати «шокуючими».

За словами адвоката герцога і герцогині Кембриджських, публікація фотографій стала особливо важкою для принца Вільяма, враховуючи як папараці переслідували його мати - принцесу Діану.