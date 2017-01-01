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    Принцеса Данії прийшла на офіційний прийом в українській вишиванці

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    Принцеса Данії одягнула українську вишиванку відомого бренду
    Принцеса Данії одягнула українську вишиванку відомого бренду

    Кронпринцеса Данії Марі Кавальє зустрічалась в українському вбранні зі шведським принцом Даніелем і принцесою Вікторією

    Кронпринцеса Данії Марі Кавальє вдягла на офіційний прийом темну сукню-вишиванку від українських модельєрів. Про це повідомляє «Новое время».

    Фото Марі в традиційному вбранні українців були зроблені під час зустрічі зі шведським принцом Даніелем і принцесою Вікторією на борту королівської яхти Dannebrog в Стокгольмі.

    Для офіційного заходу данська принцеса вибрала українську вишиванку бренду March 11, вартість якої перевищує $1 тис.

    Власники бренду - пара українських дизайнерів Світлана Головченко і Роберт Міщенко. Зараз вони проживають в Нью-Йорку і створюють колекції традиційних українських вишиванок, які користуються великою популярністю серед відомих людей.

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    До слова, з’явилося відео виступу секретаря РНБО Олександра Турчинова у вишиванці з проповіддю у баптистській церкві.

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