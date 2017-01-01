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    Відео виступу Турчинова у вишиванці з проповіддю у баптистській церкві

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    Секретар РНБО Олександр Турчинов
    Секретар РНБО Олександр Турчинов

    «Такого Турчинова ви зазвичай не побачите - говорить про Євангеліє, фільм «Вода» та божі дива»

    Секретар РНБО Олександр Турчинов в неділю, 28 травня, виступив з проповіддю в Баптистській церкві «Перетворення». Відео його виступу опублікував портал Інтелектуального християнства на сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

    «Такого Турчинова ви зазвичай не побачите - говорить про Євангеліє, фільм «Вода» та божі дива», - йдеться у підписі до відео.

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