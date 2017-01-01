Відео виступу Турчинова у вишиванці з проповіддю у баптистській церкві
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Секретар РНБО Олександр Турчинов
«Такого Турчинова ви зазвичай не побачите - говорить про Євангеліє, фільм «Вода» та божі дива»
Секретар РНБО Олександр Турчинов в неділю, 28 травня, виступив з проповіддю в Баптистській церкві «Перетворення». Відео його виступу опублікував портал Інтелектуального християнства на сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
«Такого Турчинова ви зазвичай не побачите - говорить про Євангеліє, фільм «Вода» та божі дива», - йдеться у підписі до відео.