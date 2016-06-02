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    «Притулком» російських артистів в Одесі впритул займаються правоохоронці

    • Вчора, 22:57
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    Нічними клубами &laquo;Ітака&raquo; та &laquo;Ібіца&raquo;, які розташовані в Аркадії, займеться поліція
    Нічними клубами «Ітака» та «Ібіца», які розташовані в Аркадії, займеться поліція

    Нічними клубами «Ітака» та «Ібіца», які розташовані в Аркадії, займеться поліція

    Нічними клубами «Ітака» та «Ібіца», які розташовані в Аркадії, впритул займаються правоохоронні органи. Днями кілька десятків поліцейських, посилених спецназом, нагрянули з обшуком у «Ітаку».

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    Як пояснили поліцейські, причиною проведення слідчих дій, стали численні скарги одеситів на самовільне захоплення території власниками клубу та порушення правил користування пляжами. У зв'язку з цим відкрито кримінальне провадження.

    Як розповів радник голови ГУНП Одеської області Руслан Форостяк, це не перша спроба провести обшук в «Ітаці». Попередній раз вхід поліцейським на територію нічного клубу по команді керівництва блокувала охорона.

    Не краще йдуть справи і у сусідів «Ітаки» - нічного клубу «Ібіца», який також знаходиться в полі зору правоохоронців. В ході перевірки і тут виявлено цілий ряд порушень законодавства, що стосується забезпечення вільного доступу відвідувачів на пляж.

    Власникам «Ібіци», якими є одіозні бізнесмени Віталій Бронфман, Юрій Шульте, Юрій Бєліков, Павло Куценко і Аркадій Цибульський, варто добре підготуватися до візиту поліцейських. Бо, як зазначає видання Znaj.ua, недотримання власниками «Ітаки» та «Ібіци» нормативів вільного доступу на пляж - тільки вершина айсберга порушень. Правоохоронцям варто було б також звернути увагу і на контингент артистів, які люблять виступати на підмостках цих нічних клубів. Так, «Ібіца» є основним майданчиком для виступу артистів з країни-агресора. Дорн, «Звєрі», «Мумій Троль», DJ Smash – далеко неповний список з афіші клубу на найближчі два місяці. Саме тут був гучний скандал за участю Ані Лорак, яку закидали яйцями і зажадали вигнати з Одеси.


    Джерело: Znaj.ua

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