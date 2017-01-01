Продано останній квиток на фінал «Євробачення-2017»

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Організатори пропонують купувати квитки на півфінали, які пройдуть 9 та 11 травня

Усі квитки на фінальне шоу «Євробачення-2017», яке відбудеться 13 травня о 22:00, продано. Остання частина квитків до фан-зони на фінал пісенного конкурсу, яка вийшла в продаж 3 травня, була розкуплена за лічені години. Але все ще є можливість побачити наживо шоу «Євробачення», повідомляють організатори конкурсу.

На сайті офіційного квиткового оператора пісенного конкурсу Concert.ua можна придбати квитки на обидва півфінали, які пройдуть 9 та 11 травня, а також на всі генеральні репетиції півфіналів, як вечірні, так і денні, які зручно відвідати з дітьми. Саме під час півфінальних шоу визначатимуться країни-фіналісти. Тому, купуючи квиток на півфінали «Євробачення», глядачі мають можливість побачити виступи більшої кількості артистів.

Окрім цього на сайті Concert.ua все ще продаються квитки на вечірню і денну репетиції фіналу.

Нагадаємо, що всі шоу «Євробачення-2017» проходитимуть в Міжнародному виставковому центрі. Півфінали пісенного конкурсу відбудуться 9 і 11 травня, фінал – 13 травня.