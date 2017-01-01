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    Стартувала нова хвиля продажу квитків на «Євробачення»

    • Сьогодні, 15:21
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    <p>Квиток на&nbsp;&laquo;Євробачення&raquo;</p>
    Фото: УНІАН

    Квиток на «Євробачення»

    У продаж також надійдуть квитки на місця, що спеціально обладнані для людей з інвалідністю

    Квитки на всі шоу «Євробачення-2017» з’явилися у продажу 3 травня о 15:00 на сайті офіційного квиткового агента Concert.ua.

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    «Та партія квитків до фан-зони, яка вийшла у продаж 29 квітня, була реалізована буквально за кілька годин. Тому для тих, хто не встиг придбати собі квиток, нова можливість з’явиться в середу, 3 травня», – йдеться у повідомленні.

    Також у продаж надійдуть і квитки на місця, що спеціально обладнані для людей з інвалідністю. Таких місць у залі 54 – по 27 на двох секторах.

    Зараз у продажу доступні також квитки на всі генеральні репетиції обох півфіналів і на самі півфінали. Придбати їх можна на Concert.ua.

    Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 і 11 травня, фінал – 13 травня в Міжнародному виставковому центрі.

     

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