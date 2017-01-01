Стартувала нова хвиля продажу квитків на «Євробачення»
- Сьогодні, 15:21
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Квиток на «Євробачення»
У продаж також надійдуть квитки на місця, що спеціально обладнані для людей з інвалідністю
Квитки на всі шоу «Євробачення-2017» з’явилися у продажу 3 травня о 15:00 на сайті офіційного квиткового агента Concert.ua.
Про це повідомляє Ukraine crisis media center.
«Та партія квитків до фан-зони, яка вийшла у продаж 29 квітня, була реалізована буквально за кілька годин. Тому для тих, хто не встиг придбати собі квиток, нова можливість з’явиться в середу, 3 травня», – йдеться у повідомленні.
Також у продаж надійдуть і квитки на місця, що спеціально обладнані для людей з інвалідністю. Таких місць у залі 54 – по 27 на двох секторах.
Зараз у продажу доступні також квитки на всі генеральні репетиції обох півфіналів і на самі півфінали. Придбати їх можна на Concert.ua.
Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 і 11 травня, фінал – 13 травня в Міжнародному виставковому центрі.