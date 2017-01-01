Продаж озброєння в світі сягнув максимуму з часів холодної війни

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Світовим лідером з торгівлі зброєю як і раніше залишаються США

Обсяг ринку озброєнь в 2012-2016 роках збільшився на 8,4% в порівнянні з попереднім п'ятирічним періодом. В цілому продажі зброї досягли найбільших масштабів з часу закінчення холодної війни, робиться висновок у 892-сторінковому звіті про обсяги експорту озброєнь в світі стокгольмського Інституту вивчення проблем миру (SIPRI), офіційно оприлюдненому в понеділок, 20 лютого.

За підрахунками дослідників, п'ять найбільших експортерів зброї у світі - це США, Росія, Китай, Франція і Німеччина. Разом ці п'ять держав відповідають за 74% міжнародних поставок зброї, яке в основному купують покупці в країнах Азії і Океанії, а також в країни Близького і Середнього Сходу. Найбільші імпортери зброї в світі - Індія і Саудівська Аравія.

Тенденція до зростання глобального ринку озброєнь після того, як протягом багатьох років в цій галузі спостерігався спад, також була відзначена в звіті SIPRI за минулий рік.

Світовим лідером з торгівлі зброєю як і раніше залишаються США - їх ринкова частка становить 33%. У 2012-2016 роках обсяг продаваної США зброї збільшився на 21%. «США експортують озброєння як мінімум в 100 країн, що значно більше, ніж у будь-яких інших країн-постачальників», - відзначають в SIPRI. За даними дослідників, майже половина американської зброї йде покупцям на Близький і Середній Схід.

На другому місці - Росія з ринковою часткою в 23%. Збільшивши обсяги продажів зброї на 74%, Китай довів свою частку на глобальному ринку озброєнь до 6,2% і посідає третє місце в рейтингу найбільших експортерів. У Франції - 6%, у ФРН - 5,6%.