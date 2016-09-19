Професор Пономарів: Немає російськомовного населення. Є зросійщені українці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Професор Олександр Пономарів

За словами науковця Олександра Пономаріва, термін «російськомовне населення» в Україні, спеціально вигадали

Дві третини громадян України – це зросійщені українці, а не «російськомовне населення», термін, який спеціально вигадали та ввели для користування в Україні. Про це розказав у інтерв’ю «Главкому» мовознавець, професор Олександр Пономарів.

За словами науковця, щоб зацікавити чиновників та держслужбовців спілкуватись на роботі українською мовою потрібні рішучі міри.

«Зацікавити тим, що не можна отримати жодної посади без знання української мови. Не можна бути депутатом, не володіючи українською», - зазначає професор.

Також один із шляхів змінити мовну ситуацію – нещодавнє введення закону про квоти на українську пісню. Проте, разом з тим, скандальний «закон Ківалова-Колесніченка» досі не скасований.

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