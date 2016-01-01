Прогноз уряду на 2017 рік: ВВП зросте на 3% «і навіть більше»

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За словами Кубіва, в третьому кварталі 2016 року ВВП зріс на 2%

Наступного, 2017-го, року в українському уряді очікують зростання ВВП на рівні 3%. Про це під час підсумкової прес-конференції повідомив перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

«На 2017 рік ми прогнозуємо зростання ВВП у 3%. Є передумови такого зростання і навіть більшого», – сказав він.

Кубів додав, що в третьому кварталі 2016 року ВВП зріс на 2%.

Нагадаємо, у понеділок, 26 грудня, президент України Петро Порошенко підписав закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Порошенко наголосив, що прийнятий бюджет – 2017 є соціальним, реформаторським, захищає українського виробника, українського працівника, значно покращує інвестиційний клімат у державі.

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Джерело: УНН