  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Прогноз уряду на 2017 рік: ВВП зросте на 3% «і навіть більше»

    • Вчора, 11:38
    • Розсилка

    За словами Кубіва, в третьому кварталі 2016 року ВВП зріс на 2%

    Наступного, 2017-го, року в українському уряді очікують зростання ВВП на рівні 3%. Про це під час підсумкової прес-конференції повідомив перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

    «На 2017 рік ми прогнозуємо зростання ВВП у 3%. Є передумови такого зростання і навіть більшого», – сказав він.

    Читайте також

    Кубів додав, що в третьому кварталі 2016 року ВВП зріс на 2%.

    Нагадаємо, у понеділок, 26 грудня, президент України Петро Порошенко підписав закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік». 

    Порошенко наголосив, що прийнятий бюджет – 2017 є соціальним, реформаторським, захищає українського виробника, українського працівника, значно покращує інвестиційний клімат у державі.

    Читайте також матеріал «Главкома»: «Чарівна ніч із Гройсманом. Хто і що «урвав» з бюджету-2017»

    Джерело: УНН

    Читайте також
    уряд ВВП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ