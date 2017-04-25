Прокол пропаганди. Кремлівські ЗМІ проілюстрували фейк про київських бомжів фотографією з Ростова

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Путінські ЗМІ допустили помилку в новині про нібито наміри українських правоохоронців вивезти всіх бездомних з Києва на час проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017»

Російські пропагандисти прокололися з новиною про нібито наміри українських правоохоронців вивезти всіх бездомних з Києва на час проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Помилку помітив журналіст Руслан Дейниченко.

Так, кремлівське агентство «РИА Новости» проілюструвала в Twitter пост про це фотографією безхатченків з російського Ростова-на-Дону, зробленої ще в 2011 році.

Як повідомлялось, пропагандистський телеканал міноборони Росії «Звезда» в 31-шу річницю Чорнобильської трагедії вирішив відзначитися почуттям гумору та поіронізувати. Так, на сайті каналу вийшла стаття, в якій президента України Петра Порошенка було названо «радіоактивним», а також зазначено, що київська влада «мутує».