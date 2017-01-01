Прокопіва відсторонили від керування «Укртрансгазом»

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Ігор Прокопів

Управління компанією візьме на себе перший віце-президент «Укртрансгазу» Мирослав Хімко

НАК «Нафтогаз України» усунув з посади президента «Укртрансгазу» Ігоря Прокопіва. Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Нафтогазу».

Як зазначається, після відсторонення глави «Укртрансгазу» Прокопіва управління компанією переходить до першого віце-президента Мирослава Хімка. Повідомляється, що зміни в керівництві не вплинуть на постачання газу українським споживачам, а транзит газу продовжуватиметься в повному обсязі згідно з контрактними зобов’язаннями.

«Незалежний аудитор групи, компанія Deloitte & Touche, виявив низку порушень під час офіційної перевірки рахунків «Укртрансгазу». Пізніше стосовно цих питань були проведені розслідування як зовнішнім аудитором, так і новоствореним органом внутрішнього аудиту «Нафтогазу», який звітує аудиторському комітету наглядової ради», – йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що під час додаткових розслідувань були підтверджені попередньо виявлені факти неналежного управління у сфері закупівель. Зазначається, що ці факти порушень спонукали до подальших паралельних розслідувань, що охоплюють більш широке коло питань.

«У межах докорінної реформи корпоративного управління «Нафтогаз» запроваджує нову систему внутрішнього контролю в усіх компаніях групи. Для забезпечення дотримання відповідних політик і законодавства подібні внутрішні аудиторські перевірки зараз розпочаті в усіх дочірніх компаніях «Нафтогазу», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що «Нафтогаз» пропонує змінити главу «Укртрансгазу».

Як відомо, відсьогодні в Україні діє надзвичайний стан в енергетиці.