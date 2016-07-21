Прокуратура взялася за колонію, з якої втік засуджений СБУшник

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Кадр з відео mistotvpoltava / youtube Крюківська виправна колонія № 29

Полтавська місцева прокуратура перевіряє вимоги кримінально-виконавчого законодавства у колонії

Полтавська місцева прокуратура перевіряє вимоги кримінально-виконавчого законодавства у Державній установі «Крюківська виправна колонія № 29», з виробничого об’єкта якої втік засуджений. Про це інформує прес-служба прокуратури Полтавської області, повідомляє «Главком».

Тим часом, прокуратура Полтавської області звернулася до Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції з ініціативою про проведення службової перевірки стосовно працівників колонії.

Також вживаються оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення місцезнаходження та затримання втікача. Стан розшуку перебуває на контролі прокуратури області. Окрім цього, відомості про зазначений факт внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 393 КК України (втеча з місця позбавлення волі, вчинена особою, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі).

Засуджений 1980 року народження, житель Сімферополя, колишній співробітник СБУ. Відбував покарання за розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом та незакінчений замах на втечу з місць позбавлення волі в Чернігівській області, у Менській виправній колонії № 91. До Крюківської колонії переведений рішенням Апеляційної комісії ДПтС України від 15 вересня 2016 року. Втечу здійснив 19 травня, не з’явившись на молочно-тваринній фермі, де працював.

Нагадаємо, з Крюківської виправної колонії на Полтавщині скоїв втечу 35-річний ув’язнений, в області введено план «Перехоплення».