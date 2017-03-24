Прокуратура звинувачує Коболєва в подвійному рості боргу «Укрнафти»

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Андрій Коболєв

За версією прокуратури, бездіяльність Коболєва не дозволила державі відновити контроль над «Укрнафтою»

Прокуратура міста Києва розцінює як зловживання службовим становищем бездіяльність голови правління НАК «Нафтогаз Україна» Андрія Коболєва відносно топ-менеджменту «Укрнафти».

Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на ухвалу Печерського районного суду Києва.

На думку прокурорів, бездіяльність не дозволила державі відновити контроль над «Укрнафтою» і це призвело до збільшення її податкового боргу на 5,49 млрд грн. до 10 млрд грн.

З матеріалів суду відомо, що в консолідованому звіті «Укрнафта» вказала валовий прибуток за 2015 рік в сумі 16,45 млрд грн, а чистий збиток – 5,69 млрд грн. На формування чистого збитку компанії вплинули значні витрати на суму 13,57 млрд грн, які не були пов’язані із прямою діяльністю підприємства.

Зокрема, нарахування резерву на застосування до компанії штрафів на загальну суму 6,38 млрд. грн., з яких 5,7 млрд грн. за несвоєчасну оплату податків та ренти за використання надрами; збитки від первісного визнання дебіторської заборгованості та передоплат в сумі 4,96 млрд грн.

Слідство встановило, що у 2015 році керівництво компанії заплатило 6,5 млрд грн. за бензин, який має бути поставленій їй лише у грудні 2018 року. А ще у 2015 році реалізувало сиру нафту на 7,1 млрд грн. з відстрочкою оплати до грудня 2016 року.

Внаслідок проведення подібних транзакцій протягом 2012-2015 років, «Укрнафта» була неспроможна своєчасне сплатити заборгованість перед бюджетом за податками та зборами, яка станом на кінець 2015 року склали понад 10 млрд грн.

Прокурор зазначив, що за результатами проведення аукціонів «Укрнафтою» з продажу нафти та газового конденсату власного видобутку весь об’єм вуглеводню на загальну суму 3,36 млрд грн придбало ТОВ «Котлас», яке має окремі ознаки фіктивності. Ця фірма протягом 2013-2015 років декларувала незначні обсяги податкових зобов’язань та податкового кредиту.

Проте, у травні-липні 2015 року різко підвищила економічну активність та сформувала податковий кредит на загальну суму більше 4 млрд. грн. Із цієї суми 3,63 млрд було сформовано за рахунок операції з «Укрнафтою».

Прокуратура вважає, що голова «Нафтогазу», який також очолює наглядову раду «Укрнафти», сприяв доведенню держпідприємства до стану фінансової неспроможності.

Це сприяння мало форму бездіяльності в питанні звільнення голови правління «Укрнафти» Пітера Ванхеке та двох членів правління компанії.

Як повідомляв «Главком», на початку березня прокуратура ініціювала ревізію «Укрнафти» через підозри до Коболєва.

НАК «Нафтогаз України» належить 50%+1 акція «Укрнафти», групі компаній, пов'язаних з колишніми приватними акціонерами Приватбанку, – порядку 42% акцій.

Податковий борг «Укрнафти» до теперішнього часу становить близько 12,8 млрд грн.

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