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    У Порошенка розкритикували законопроект про антикорупційні суди

    • Сьогодні, 18:51
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    Законопроект №6011 пропонується для голосування безапеляційно, повідомив Березенко

    Заступник голови фракції БПП Сергій Березенко в інтерв’ю «Главкому» розповів, коли чекати  ухвалення парламентом рішення про створення антикорупційних судів, про що кажуть нам міжнародні партнери. Адже в Раді зареєстровано відповідний законопроект.

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    «У законопроекті про антикорупційні суди №6011, запропонованому Оксаною Сироїд і Єгором Соболєвим, ідеться про підпорядковану самій собі окрему гілку судової влади. Автори законопроекту вигадали виняткову, елітну формулу для роботи антикорупційного суду і для відбору його суддів. Зокрема, передбачили апеляційну палату всередині самого суду, що є нонсенсом, адже сам суд ухвалюватиме рішення і сам же розглядатиме скарги щодо цих рішень. Це не відповідає загальносвітовим юридичним нормам», -  зазначив нардеп.

    Березенко додав, що законопроект №6011 пропонується для голосування безапеляційно, бо хто не підтримуватиме його, той проти боротьби з корупцією і проти НАБУ.

    «Це справжнісінька маніпуляція. Є негативні висновки Вищої ради правосуддя щодо цього законопроекту, але цей орган завжди можна звинуватити у тому, що він сформований з попередньої Вищої ради юстиції і, можливо, на її формування впливали ті чи інші посадові особи. Добре, тоді є пропозиція відправити законопроект №6011 до Венеціанської комісії – нехай вона його або схвалить, або ні. Якщо схвалить, ми голосуватимемо», - заявив соратник президента.

     

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    БПП корупція в Україні судова реформа судова система Сергій Березенко
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