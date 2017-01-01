У Порошенка розкритикували законопроект про антикорупційні суди

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Законопроект №6011 пропонується для голосування безапеляційно, повідомив Березенко

Заступник голови фракції БПП Сергій Березенко в інтерв’ю «Главкому» розповів, коли чекати ухвалення парламентом рішення про створення антикорупційних судів, про що кажуть нам міжнародні партнери. Адже в Раді зареєстровано відповідний законопроект.

«У законопроекті про антикорупційні суди №6011, запропонованому Оксаною Сироїд і Єгором Соболєвим, ідеться про підпорядковану самій собі окрему гілку судової влади. Автори законопроекту вигадали виняткову, елітну формулу для роботи антикорупційного суду і для відбору його суддів. Зокрема, передбачили апеляційну палату всередині самого суду, що є нонсенсом, адже сам суд ухвалюватиме рішення і сам же розглядатиме скарги щодо цих рішень. Це не відповідає загальносвітовим юридичним нормам», - зазначив нардеп.

Березенко додав, що законопроект №6011 пропонується для голосування безапеляційно, бо хто не підтримуватиме його, той проти боротьби з корупцією і проти НАБУ.

«Це справжнісінька маніпуляція. Є негативні висновки Вищої ради правосуддя щодо цього законопроекту, але цей орган завжди можна звинуватити у тому, що він сформований з попередньої Вищої ради юстиції і, можливо, на її формування впливали ті чи інші посадові особи. Добре, тоді є пропозиція відправити законопроект №6011 до Венеціанської комісії – нехай вона його або схвалить, або ні. Якщо схвалить, ми голосуватимемо», - заявив соратник президента.