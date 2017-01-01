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    Прокурори Холодницького передали до НАБУ справу щодо збагачення Ляшка

    • Сьогодні, 15:40
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    Олег Ляшко
    Олег Ляшко

    Ситник наразі не може сказати, про що йдеться у справі про збагачення лідера радикалів

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Національного антикорупційного бюро України справу за підозрою у незаконному збагаченні народного депутата Олега Ляшка

    Про це на брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає Еспресо.TV.

    Відповідаючи на запитання щодо будинку лідера Радикальної партії, він відповів: «З Антикорупційної прокуратури дійсно надійшла справа щодо незаконного збагачення (Ляшка - ред.). Але вона тільки надійшла, я не готовий сказати, що там відбувається по тій справі».

    ЗМІ повідомляли, що за останній рік Ляшко і його цивільна дружина придбали нерухомості майже на 20 млн гривень.

    Нагадаємо, Ляшко задекларував дві квартири в Києві та цінний подарунок від мами.

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