Ляшко задекларував дві квартири в Києві та цінний подарунок від мами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Ляшко

Лідер радикалів має швейцарські годинники марок Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Audemars Piguet і Breguet, італійські меблі для вітальні, кухні і спальні, а також два тренажери

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко минулого року отримав 325 тисяч 991 гривню доходів за основним місцем роботи - у Верховній Раді. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій.

З них 156 тисяч 120 гривень зарплатні та 169 тисяч 871 гривню доходів на ведення депутатської діяльності. А також 218 тисяч 750 гривень гонорару від юридичної особи ТОВ «Новини 24 години», що випливає з його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, минулого року політик отримав 346 тисяч 117 гривень відсотків по вкладах в банках і 137 тисяч гривень подарунка у «не грошовому еквіваленті» від матері.

Готівковими коштами народний депутат зберігає 30 тисяч доларів, 70 тисяч євро і 400 тисяч гривень. На банківських рахунках Ляшко 390 тисяч 985 гривень і 700 тисяч доларів в державному «Ощадбанку», а також 1 мільйон 933 тисячі 853 гривні в банку «Аркада». У націоналізованому «Приватбанку» депутат зберігає п'ять тисяч гривень.

У його цивільної дружини Росіти Сайранен більш скромні розміри готівкових коштів в іноземній валюті – всього 20 тисяч євро, 30 тисяч доларів США та 500 тисяч гривень готівкою. А на рахунках у банках, згідно з декларацією, грошей немає. Тим не менш, вона має 60 тисяч доларів фінансових зобов'язань за позикою, отриманою в серпні 2016 року.

Крім грошових коштів народний депутат задекларував колекцію монет Національного банку України та п'яти монет іноземного походження, швейцарські годинники марок Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Audemars Piguet і Breguet, і італійські меблі для вітальні, кухні і спальні. А також два тренажери і вила. Його цивільна дружина задекларувала ювелірні вироби з дорогоцінними каменями.

Олег Ляшко володіє двома квартирами в столиці України площею 367,20 і 95,50 квадратних метри, а також машиномісцем площею 23,60 квадрати та офісом площею 182,80 квадратів.

Крім того, політик володіє шістьма земельними ділянками в Княжичах Київської області, дачним будинком площею 296 квадратних метрів, і орендує нежитлові приміщення, частину жилого будинку і земельну ділянку під забудовою площею 0,1265 га у Козині Київської області. У власності Росіти Сайранен знаходиться земельна ділянка в Києві площею 605 квадратних метрів. Усього на оренду, комунальні послуги та інші послуги він витратив 1 мільйон 290 тисяч гривень.

Лідер радикалів змінив автомобіль Mercedes-Benz на Toyota Land Cruiser 2004 року випуску, в той час як його цивільна дружина їздить на автомобілі Mazda CX-5 2014 року випуску.

Як повідомлялось, згідно з деклараціями, заступник голови парламентської фракції «Опозиційний блок» Сергій Льовочкін позичив у мами п'ять мільйонів готівкою, його сестра – ще вісім.