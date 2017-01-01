Протести далекобійників в РФ: поблизу Москви поліція затримала 12 осіб

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Протести далекобійників

Співробітники провели затримання при спробі водіїв виїхати в бік Москви в рамках чергової акції протесту

Голова Об'єднання перевізників Росії Андрій Бажутін і ще 11 осіб, які брали участь в акції протесту проти системи «Платон», були затримані в підмосковних Хімках і доставлені в місцеве відділення міліції.

Про це повідомляє ВВС.

Співробітники поліції затримали їх на парковці біля будівельного магазину при спробі виїхати в бік Москви в рамках чергової акції протесту.

Протести проти системи «Платон» почалися ще в 2015 році. Як пояснив Бажутін в інтерв'ю ВВС, далекобійники вчергове вирішили вишикуватися в колону в напрямку Москви, після того, як 19 травня міністр транспорту Росії Максим Соколов відмовився брати участь у запланованому на понеділок засіданні для обговорення проблеми. Соколов пояснив своє рішення тим, що конфлікт локалізовано і «ніякі проблеми вже вирішувати не треба».

Як розповів Бажутін, коли шість машин, які прибули на стоянку вночі, готувалися виїжджати в бік Москви, ніяких заборонних знаків в обраному ними напрямі не було, проте в 10 годині ранку прибули співробітники ДАІ і розгорнули заборонний знак у їхньому напрямку.

На одній з машин, крім прапорів ОПР, були плакати про недовіру уряду і відставки президента. Співробітники поліції зробили попередження водіям про необхідність протягом п'яти хвилин прибрати плакати, однак ті відмовилися це зробити, після чого поліцейські оформили протокол, а 12 мітингарів були доставлені в 1-й відділ поліції.

Як зазначив організатор акції, водії стояли по одному, проте співробітники поліції заявили, що це «схоже на мітинг», і затримали їх за статтею 20.2 – «організація несанкціонованого мітингу».

Як повідомлялося, учасники акцій вимагають скасування плати за проїзд великовантажних автомобілів по федеральних дорогах системи «Платон».