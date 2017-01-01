У Росії розпочалася велика акція протесту далекобійників

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Акція протесту російських далекобійників

Акція протесту далекобійників проходить у кількох містах Росії

У кількох містах Росії розпочалися великі акції протесту проти системи збору плати за проїзд по федеральних трасах «Платон».

У Санкт-Петербурзі водії фур виставили машини вздовж траси і зайнялися установкою польової кухні і біотуалетів, повідомив в твіттері кореспондент «Ехо Москви» Арсеній Веснін.

Він додав, що лідера протесту Андрія Бажутіна ГІБДДне пускає до товаришів. Йому нібито сказали, що він позбавлений прав. Іншим координаторам перевізників блокують телефони автодозвону.

В Астрахані також вишикувалися колони фур, акція проводиться в «пасивному режимі», пише агентство «Астрахань-24».

«Пасивним режимом» називають мітинг далекобійників, коли вони припиняють перевезення і залишають машини обабіч доріг.

На дорозі, що з'єднує Іжевськ і Можгу в Удмуртії, «десятки далекобійників» залишили фури на узбіччі, повідомляє газета «Домовой совет».

Під Казанню на трасі М7 зібралося 200 вантажівок. Водії закликають проїжджаючих повз далекобійників приєднатися до акції, передає «Казанський репортер».

Система «Платон» в Росії введена в кінці 2015 року. Тариф спочатку збиралися встановити на рівні 3,73 рубля за 1 кілометр, але після масових протестів далекобійників уряд вирішив ввести «пільговий період» - вартість проїзду кілометра встановили на рівні 1,53 рубля.

Минулого тижня уряд повідомив про підвищення тарифу з 15 квітня на 25% - до 1,91 руб. за 1 км шляху. Раніше анонсувалося дворазове підвищення.

Джерело: Дождь