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    Протести у Полтаві: троє госпіталізованих, вісім осіб затримали

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    Заворушення у Полтаві
    Заворушення у Полтаві

    На даний момент активного протистояння немає

    Внаслідок акції протесту в центрі Полтави постраждали троє осіб. Одна людина отримала ножове поранення, ще одна — ушкодження голови (ймовірно ударом дерев’яною палицею) та травмовано патрульного поліцейського (удари в обличчя, ймовірно перелом носа).

    Всі троє доставлені каретами швидкої допомоги до місцевих лікарень. Тяжкість завданих тілесних ушкоджень з’ясовують лікарі.

    Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Полтавщини.

    «З метою недопущення ескалації конфлікту, в ситуацію втрутилися працівники поліції. Вони розмежували конфліктуючі сторони і продовжують нести службу на місці й дотепер. Зі сторонами конфлікту проводилися перемовини щодо припинення радикальних дій, які загрожують життю і здоров’ю оточуючих громадян. На даний момент активного протистояння немає», - зазначають правоохоронці.

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    Поліцією загалом затримано вісім найбільш активних осіб. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група.

    Як повідомляв «Главком», в середуі близько 19 години біля газетної арки по Соборності у Полтаві розпочалась акція протесту. Активісти хотіли відстояти арку задля повернення їй первісного вигляду. Внаслідок сутичок було поранено учасника АТО Олександра Кобу. За словами заступника голови Полтавської облради, у чоловіка ножові поранення.

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