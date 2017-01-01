Пукач назвав прізвища людей причетних до вбивства Гонгадзе, - Шишкін

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Віктор Шишкін

Пукач назвав прізвища Кучми, Кравченка, Литвина і своє, зазначив екс-генпрокурор

На судовому процесі щодо вбивства Гонгдзе, Пукач чітко назвав прізвища людей причетних до злочинів: Кучми, Кравченка, Литвина і своє. Але суддя, який ухвалював йому вирок, чомусь їх проігнорував.

Про це заявив перший генеральний прокурор України Віктор Шишкін.

«Той суддя, який ухвалював вирок по Пукачу, він мабуть, з точки зору корупційної складової, ігнорував багато. Бо сам підсудний заявляв про те, що є членом організованого злочинного угрупування по викраденню і знищенню Гонгадзе, по викраденню Подольського і ще тих злочинів, які були озвучені. Він казав, що йому давала вказівку на злочин інша посадова особа. Тобто він лише виконавець або організатор і виконавець. Але ж є ще так званий підбурювач і ще є замовник», - сказав Шишкін.

За його словами, на судовому процесі Пукач чітко назвав прізвища людей причетних до злочинів.

«Пукач назвав прізвища Кучми, Кравченка, Литвина і своє. При чому ці прізвища він не один раз називав. Я зараз завершив вивчення матеріалів справи, які мають 170 томів, звичайно відпали ті томи, які були засекречені. І суд жодного разу не звернув увагу на таке пояснення. Я знайшов як мінімум п’ять заяв у різних судових засіданнях, де були ці прізвища», - додав перший генеральний прокурор України.

Він також розповів про те, що навіть у радянській судовій системі такі факти брали до уваги.

«Я був суддею у радянській системі, яку зараз називають негідною, але такого порушення процесуального законодавства та судової системи не допускалось. Навіть, коли засуджували дисидентів, намагались діяти у межах чіткого процесу. Бо якщо б мені хтось про таке заявив у процесі, я б обов’язково пішов на зустріч для того, щоб виконати іншу норму судового процесу: повноту дослідження обставин і доказової бази.В іншому випадку, якщо б я не досяг повноти, то суд вищої інстанції обов’язково мені б скасував вирок», - зазначив Шишкін.

Нагадаємо, раніше Шишкін заявив, що за «обнулювання» справи щодо замовників убивства Гонгадзе відповідальність лежить на прокуратурі.

Джерело: zik.ua