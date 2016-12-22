Путін лякає, що його армія сильніша за будь-яку іншу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Глава РФ закликав військових не розслаблятися

Росія зараз сильніше будь-якого потенційного агресора, заявив президент РФ Володимир Путін на розширеному засіданні колегії Міноборони Росії, повідомляє «РИА Новости».

При цьому він підкреслив, що військовим не варто розслаблятися. «Хотів би звернути вашу увагу на те, що якщо ми просто дозволимо собі хоча б на хвилину розслабитися, допустити хоча б один істотний збій в модернізації армії і флоту, в підготовці військ, ситуація може швидко змінитися», - додав Путін, підкресливши, що Росія навіть не встигне цього помітити.

Президент РФ також окреслив ключові завдання, які стоять перед російськими військовими в 2017 році. «Важливо витримувати набрані темпи переозброєння армії і флоту, ефективно контролювати реалізацію заходів держпрограми озброєння і виконання завдань держоборонзамовлення», - зазначив Путін.

Крім того, Путін закликав зміцнювати бойовий потенціал стратегічних ядерних сил.

Як раніше повідомлялось, Путін зажадав відслідковувати зміну балансу сил уздовж кордонів Росії і в усьому світі, щоб «вносити відповідні корективи в плани оборони».