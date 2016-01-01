Путін збирається відслідковувати кожну армію світу

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Президент РФ каже, що хоче знати все про всіх військових світу «для нейтралізації потенційних загроз»

Президент РФ Володимир Путін зажадав чітко відслідковувати зміну балансу сил уздовж кордонів Росії і в усьому світі, щоб вносити відповідні корективи в плани оборони, передає ТАСС.

«Слід чітко відслідковувати будь-які зміни балансу сил і військово-політичної обстановки в світі, особливо по периметру російських кордонів, і своєчасно вносити коригування в плани з нейтралізації потенційних загроз нашій країні», - заявив глава держави на колегії міністерства оборони.

«Прошу також синхронізувати ці плани з оновленими документами перспективного планування», - зазначив верховний головнокомандувач. Він нагадав, що кілька днів тому було затверджено нову доктрину інформаційної безпеки Росії, а раніше - стратегію науково-технологічного розвитку.

«Задані в них орієнтири стосуються всіх органів влади, включаючи і силові відомства», - зазначив Путін.

Як повідомлялось, путінська нацгвардія буде боротися з «революційними бродіннями».