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    Путін збирається відслідковувати кожну армію світу

    • Сьогодні, 12:39
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    Президент РФ каже, що хоче знати все про всіх військових світу «для нейтралізації потенційних загроз»

    Президент РФ Володимир Путін зажадав чітко відслідковувати зміну балансу сил уздовж кордонів Росії і в усьому світі, щоб вносити відповідні корективи в плани оборони, передає ТАСС.

    «Слід чітко відслідковувати будь-які зміни балансу сил і військово-політичної обстановки в світі, особливо по периметру російських кордонів, і своєчасно вносити коригування в плани з нейтралізації потенційних загроз нашій країні», - заявив глава держави на колегії міністерства оборони.

    «Прошу також синхронізувати ці плани з оновленими документами перспективного планування», - зазначив верховний головнокомандувач. Він нагадав, що кілька днів тому було затверджено нову доктрину інформаційної безпеки Росії, а раніше - стратегію науково-технологічного розвитку.

    «Задані в них орієнтири стосуються всіх органів влади, включаючи і силові відомства», - зазначив Путін.

    Як повідомлялось, путінська нацгвардія буде боротися з «революційними бродіннями».

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