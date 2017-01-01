Путін наказав привести у боєготовність війська протиповітряної оборони Москви

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До несення бойового чергування приступили зенітні ракетні системи С-300 і С-400 і ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С»

Частини і підрозділи протиповітряної оборони (ППО) в Москві приведені в бойову готовність через оголошену президентом РФ Володимиром Путіним раптову перевірку Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії.

Про це повідомляє ТАРС з посиланням на російське Мiноборони.

Відзначається, що приведені в боєготовність сили ППО, які відають обороною Москви і центрального промислового району.

До несення бойового чергування приступили повні бойові розрахунки, до яких входять зенітні ракетні системи С-300 і С-400 і ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С».

Російські військові, підняті по тривозі, відпрацьовують подолання зараженої місцевості, відбиття нападу ДРГ, подолання важкопрохідних ділянок.

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, оголошена наказом Путіна перевірка має на меті оцінку готовності військових.