  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Путін поскаржився, що НАТО постійно провокує мирну Росію

    • Сьогодні, 14:47
    • Розсилка

    Стримування Росії офіційно проголошено новою місією НАТО, вважає глава РФ

    Президент Росії Володимир Путін вважає, що своїми діями НАТО провокує РФ і намагається втягнути в конфронтацію, пише ТАСС.

    Путін сказав, що «стримування Росії офіційно проголошено новою місією НАТО». «З цією метою проводиться подальше розширення блоку - власне, і раніше проводилося, але тепер знайшли інше, як їм здається, більш серйозне обґрунтування, прискорилися процеси розміщення стратегічних і звичайних озброєнь за межами національних кордонів, що входять в нього (в альянс) провідних держав» , - зазначив він.

    Глава РФ поскаржився: «Нас раз у раз, власне кажучи, постійно провокують і прагнуть втягнути в конфронтацію». Президент додав, що «не припиняються спроби втручання в наші внутрішні справи з метою дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в самій Росії».

    Як повідомлялось, глава Пентагону Джеймс Маттіс раніше заявив, що США і НАТО готові до діалогу з Росією, але зміцнюють оборону в умовах, коли російська сторона порушує міжнародне право.

    Читайте також
    НАТО Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ