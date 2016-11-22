Путін поскаржився, що НАТО постійно провокує мирну Росію

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Стримування Росії офіційно проголошено новою місією НАТО, вважає глава РФ

Президент Росії Володимир Путін вважає, що своїми діями НАТО провокує РФ і намагається втягнути в конфронтацію, пише ТАСС.

Путін сказав, що «стримування Росії офіційно проголошено новою місією НАТО». «З цією метою проводиться подальше розширення блоку - власне, і раніше проводилося, але тепер знайшли інше, як їм здається, більш серйозне обґрунтування, прискорилися процеси розміщення стратегічних і звичайних озброєнь за межами національних кордонів, що входять в нього (в альянс) провідних держав» , - зазначив він.

Глава РФ поскаржився: «Нас раз у раз, власне кажучи, постійно провокують і прагнуть втягнути в конфронтацію». Президент додав, що «не припиняються спроби втручання в наші внутрішні справи з метою дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в самій Росії».

Як повідомлялось, глава Пентагону Джеймс Маттіс раніше заявив, що США і НАТО готові до діалогу з Росією, але зміцнюють оборону в умовах, коли російська сторона порушує міжнародне право.