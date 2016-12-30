Путін приймав у Кремлі голову найманців РФ «Вагнера»

Найманці виконують роль прикриття для російських військових у бойових діях в Україні та у Сирії

На сторінці «Солдат удачі» у соцмережі «ВКонтакте» було опубліковано фото президента Росії Владіміра Путіна в компанії особи, схожої на керівника «приватної військової компанії Вагнера», яку помічали у бойових діях на Донбасі та у Сирії. Про це повідомляє «Фонтанка».

«На фотографії, опублікованій вранці 13 січня в групі «Солдат удачі» у соцмережі «ВКонтакте», відображені п’ятеро чоловіків у інтер’єрі палацу. Центральний з них схожий на президента Росії Владіміра Путіна. Чоловік другий зліва від нього — на Дмітрія Уткіна, якого вважають командиром неформальної «ПВК Вагнера», — повідомляє видання.

Зазначається, що в чоловіка, схожого на голову найманців Дмітрія Уткіна на прізвисько «Вагнер», на грудях присутні чотири «ордена мужності», а знімок був зроблений на прийомі в честь «дня героїв батьківщини» у Георгієвській залі Кремля 9 грудня 2016 року.

Раніше прес-служба президента Росії підтверджувала федеральній агенції ТАСС присутність керівника ПВК «Вагнер». За словами прес-секретаря Дмітрія Пєскова, Дмітрій Уткін дійсно був запрошений на урочистий прийом до Кремля 9 грудня у якості нагородженого «орденом мужності».

«Дмітрій Уткін дійсно був, кавалер Орденів Мужності, від був дійсно від Новгородської області», — повідомляв Пєсков російським журналістам невдовзі після прийому.

У коментарі телеканалу «Дождь» стосовно фотографії, що з’явилась у мережі 13 грудня, Пєсков зазначив, що російський президент особисто не спілкувався з головою найманців.

«В кулуарах прийому президент багато фотографувався з гостями. Судячи з усього, це одна з таких фотографій. Окремого спілкування ні з ким не було», — сказав він.

Як повідомляє «Фонтанка», найманці з даної приватної військової компанії виконують роль прикриття для російських військових у бойових діях в Україні та у Сирії.

«Бійці неіснуючої де-юре приватної військової компанії несуть втрати в Україні та у Сирії, і при цьому не псують офіційну статистику», — розповідає видання.

Зазначається, що бійці «ПВК Вагнера» відсутні у списках особового складу російських силових структур, оскільки у державі відсутній закон про приватні військові компанії.

46-річний Дмітрій Уткін — полковник запасу збройних сил РФ. За інформацією «Фонтанки», він є прихильником ідеології Третього Рейху.

До появи незаконного збройного формування під його керівництвом, Уткін служив командиром у спецназі Головного розвідувального управління, а потім — у приватній компанії Moran Security Group, що спеціалізується на охороні морських суден.

За даними ЗМІ, Дмитро Уткін служив у псковській бригаді ГРУ РФ, в 2013 році залишив лави Збройних сил РФ і виїхав на Близький Схід в складі групи бійців, набраних компанією «Слов'янський корпус» (приватна військова компанія, учасник конфлікту в Сирії, виступала на стороні урядових сил Башара Асада). Пізніше ЗМІ почали писати про групу «Вагнера», до якої входили колишні співробітники «Слов'янського корпусу». Повідомлялося, що вони брали участь у роззброєнні українських частин під час окупації Криму в 2014 році, а пізніше воювали на боці бойовиків «ДНР» і «ЛНР». Далі група знову передислокувалася в Сирію, зокрема брала участь у визволенні Пальміри.