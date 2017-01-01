Путін призначив в окупований Крим прокурора з Москви

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Олег Камшілов

Кандидатура першого заступника прокурора Москви Олега Камшилова внесена генеральним прокурором Росії Юрієм Чайкою

Президент Росії Володимир Путін призначив Олега Камшілова на посаду прокурора окупованого Криму. Він був призначений на п'ятирічний термін. Також Путін призначив Віктора Таніфу на пост глави слідчого управління СК по окупованому Севастополю. Відповідний документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Як повідомлялось, кандидатура першого заступника прокурора Москви Олега Камшилова внесена генеральним прокурором Росії Юрієм Чайкою на посаду «прокурора» окупованого Криму.

На цю посаду претендував глава Управління Генпрокуратури в сфері оборонно-промислового комплексу Дмитро Демешин, близький друг сина генпрокурора Артема Чайки і хороший знайомий чоловіка Наталії Поклонскої, федерального інспектора апарату повноважного представника президента в «Кримському ФО» Андрія Красильникова. За даними джерела, з ним конкурував заступник прокурора Московської області Олег Мінаков, кандидатуру якого раніше підтримував Юрій Чайка.

Однак плани керівництва наглядового відомства змінилися, і Чайка запропонував на посаду прокурора окупованого Криму сибіряка Олега Камшилова, який раніше працював першим заступником міського прокурора Омська, а пізніше - заступником прокурора Красноярського краю.