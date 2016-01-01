Путін розказав, чому боїться звільняти Сущенка і Сенцова

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Олег Сенцов

Путін розповів, коли подумає про звільнення режисера і журналіста

Президент Росії Володимир Путін вважає українського режисера Олега Сенцова винним у підготовці теракту. Про це він заявив сьогодні під час великої щорічної прес-конференції, відповідаючи на заклик журналіста УНІАН Романа Цимбалюка відпустити журналіста Романа Сущенка.

«Звичайно, ні в кого немає бажання тримати журналістів, якщо вони займаються журналістською діяльністю. Але скажіть, будь ласка, що нам робити, якщо кінорежисер – це доведено в суді – готувався до скоєння терористичних актів? Його відпустити лише через те, що він режисер? Чим він відрізняється від кадрового співробітника військової розвідки, який планував робити те ж саме?» – зазначив він.

«Ми сьогодні відпустимо одних, а завтра прийдуть інші? Треба домовитися, щоб це було припинено. І тоді можна буде подумати і про акти амністії. Я нічого не маю проти», – сказав також Путін.