Путін зізнався в крадіжці секретів американських спецслужб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Президент РФ заявив, що читав звіти спецслужб щодо втручання Росії у вибори в США

Президент Росії Володимир Путін під час Петербурзького економічного форуму поділився своєю думкою про звіти американської розвідки щодо втручання Москви у вибори президента США. Він заявив, що «читав» ці звіти.

На питання американської журналістки Мегін Келлі про втручання Росії у вибори, Путін поцікавився, чи читала вона звіти американської розвідки з цього приводу. Келлі відповіла, що читала громадську, незасекречену версію. «Тобто ніяку», - відреагував президент.

«Я читав ці звіти. Навіть в цих звітах нічого конкретного. Там тільки припущення і висновки на основі припущень. Усе. Якщо щось конкретно, тоді буде предмет обговорення, - розповів Путін. - Як в одній організації, в якій я раніше працював, говорили: адреси, явки, прізвища давайте. Де це все?»

Він заявив, що це спроба вирішити внутрішньополітичні питання інструментами зовнішньої політики, що шкідливо: «Це завдає шкоди і міжнародним відносинам, і світовій економіці, і питанням безпеки та боротьбі з терором».

Президент Росії Володимир Путін заявив, що хакери, які втрутилися у вибори в США в 2016 році, могли бути звідки завгодно.

Джерело: Znak