

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путінські «нічні вовки» перетнули кордон Польщі

Байкери «Нічні вовки» вирушили до Варшави, опісля планують прибути до Вроцлава

Кілька учасників пропутінського мотоклубу байкерів «Нічні вовки» у рейді з Москви до Берліна в неділю 30 квітня з’явилося на території Польщі.

Про це повідомляє «Польське Радіо».

«У Тересполі біля польсько-білоруського кордону їх чекала група 60 байкерів з Польщі, Росії, Словаччини і Німеччини. Разом вони вирушили до Варшави, опісля планують прибути до Вроцлава, Освєнціма, а далі – через Словаччину, Угорщину, Чехію та Австрію – до Німеччини,» – йдеться в повідомленні.

Зазначають, що інші російські учасники клубу «Нічні вовки» мають приєднатися до групи пізніше. Метою рейду прокремлівських байкерів є відзначення 72-ї роковини перемоги над Третім Райхом.

Президент польського відділення «Нічних вовків» Даріуш Качмарчик ствердив, що цілі рейду є мирними. Байкери відвідали, зокрема, цвинтар польських офіцерів у Катині та місця поховання радянських солдатів.

Акція вовків стартувала 27 квітня з байк-центру в Москві.

У 2016 році байкери клубу «Нічні вовки», які здійснювали мотопробіг «Дороги Перемоги», не змогли перетнути білорусько-польський кордон. У 2015 році за день до початку мотопробігу «Нічних вовків» за маршрутом Москва-Берлін польська, чеська та німецька влада заявили, що не пустять байкерів на територію своїх країн.

Нагадаємо, Держприкордонслужба України відстежує переміщення російських байкерів, які влаштували черговий мотопробіг по Європі, а також інших осіб, які можуть спробувати в'їхати до України для дестабілізації ситуації під час травневих свят.