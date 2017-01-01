Українські прикордонники відстежують переміщення путінських байкерів по Європі

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Держприкордонслужба

Держприкордонслужба також відслідковує й інших осіб, які можуть в’їхати в Україну для дестабілізації ситуації

Держприкордонслужба України відстежує переміщення російських байкерів, які влаштували черговий мотопробіг по Європі, а також інших осіб, які можуть спробувати в'їхати до України для дестабілізації ситуації під час травневих свят. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

Зокрема, Слободян заявив, що затриманий прикордонниками спільно з СБУ громадянин РФ, який намагався в'їхати до України для підготовки провокацій 2 травня в Одесі, зізнався, що їхав для того, щоб "брати участь у стабілізаційних заходах".

"Є інформація і про інших, як окремих осіб, так і про організовані групи, які, можливо, будуть намагатися проникнути до України. В тому числі, це стосується і так званих російських байкерів, які планують черговий мотопробіг нібито країнами Європи до Берліна. Як у них це вийде – подивимося, але тим не менше їхнє переміщення також відстежується", - заявив Слободян.

Нагадаємо, Служба безпеки України не пропустила до України громадянина Росії, який їхав до Одеси для провокацій під час вшанування річниці трагічних подій 2 травня.

Скандальні російські байкери клубу «Нічні вовки», відомі підтримкою анексії Криму та агресії на Донбасі, почали мотопробіг «Дороги Перемоги - 2017» в Словаччині.

Джерело: 112 Україна