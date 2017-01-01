П’яна ДТП: у Києві дівчина на автівці влетіла у котлован

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Через важке сп’яніння дівчина навіть не змогла пройти алкотест

У Голосіївському районі столиці п’яна дівчина на Hyundai Getz влетіла у котлован на вулиці Грінченко. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Дівчина-водій, не помітила попереджувальних знаків, і не гальмуючи, врізалася у дерев’яний паркан, що огороджував місце проведення ремонтних робіт на дорозі. Вона ледь трималася на ногах і не змогла подути у трубку алкотестера Драгер.

Вона заявила, що на дорозі не було жодного попереджувального знаку про котлован. На «горе-паркувальницю» склали кілька протоколів, а машину збиралися евакуювати на штрафмайданчик.