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    П’яна ДТП: у Києві дівчина на автівці влетіла у котлован

    • Сьогодні, 09:51
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    Через важке сп’яніння дівчина навіть не змогла пройти алкотест

    У Голосіївському районі столиці п’яна дівчина на Hyundai Getz влетіла у котлован на вулиці Грінченко. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

     Дівчина-водій, не помітила попереджувальних знаків, і не гальмуючи, врізалася у дерев’яний паркан, що огороджував місце проведення ремонтних робіт на дорозі. Вона ледь трималася на ногах і не змогла подути у трубку алкотестера Драгер.

    Вона заявила, що на дорозі не було жодного попереджувального знаку про котлован. На «горе-паркувальницю» склали кілька протоколів, а машину збиралися евакуювати на штрафмайданчик.

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    П’яна ДТП: у Києві дівчина на автівці влетіла у котлован
    П’яна ДТП: у Києві дівчина на автівці влетіла у котлован
    П’яна ДТП: у Києві дівчина на автівці влетіла у котлован
    П’яна ДТП: у Києві дівчина на автівці влетіла у котлован
    П’яна ДТП: у Києві дівчина на автівці влетіла у котлован

     

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