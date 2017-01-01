Рабінович: Якщо заборонити офшори, буде менше мільярдерів, але більше людей, які нормально живуть

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Нардеп Вадим Рабінович

Рабінович вважає, що потрібно на законодавчому рівні заборонити працювати з офшорами

В Україні слід заборонити роботу з офшорними компаніями на законодавчому рівні. Таку думку в ефірі програми «Хто кому Рабінович» на телеканалі «112 Україна» висловив народний депутат, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович.

«Все дуже просто. Для того, щоб закінчити корупцію в нашій країні, потрібні 10 послідовних кроків. Ми знаємо, що все йде в офшори, всі працюють через прокладки-офшори. Не треба створювати ніяких НАБУ, є просте рішення: на території держави Україна забороняється всім державним підприємствам працювати з будь-якими формами офшорних компаній. Чому вони цього не ухвалюють? В одну хвилину закінчать всі», - заявив парламентарій.

Рабінович висловив свою думку щодо бездіяльності уряду. «Вони всі сидять за цими офшорами. Тому одна з принципових позицій економічної кампанії політичної партії «За життя»: офшори в країні заборонені взагалі як форма власності. Я розумію, що це боляче, образливо, що буде менше мільярдерів. Зате буде більше людей, які нормально живуть», - резюмував народний депутат.