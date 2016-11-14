Рабинович закликав садити на вісім років за невиконання передвиборних обіцянок

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Депутат пропонує перейняти досвід Греції, де колишнього прем'єра вже судять за невиконані обіцянки

Народний депутат, голова парламентського підкомітету з прав людини Вадим Рабинович вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, який передбачає покарання за невиконання передвиборних обіцянок. Про це політик повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Рабинович пропонує карати президента, депутатів різних рівнів та мерів міст за невиконання передвиборних обіцянок. Проект передбачає кримінальну відповідальність на термін від 5 до 8 років. У тексті документа наголошується, що законопроект потрібно прийняти «з метою подолання кризового стану представницької демократії в Україні».

«Подібний прецедент відбувається на наших очах в Греції, де екс-прем'єр-міністру країни пред'явлено звинувачення в невиконанні передвиборних обіцянок, - і йому загрожує тюремний термін за це. Таку практику вважаю дуже корисною і для України. У нас все 25 років незалежності країни відбувається обман виборців, народ водять за ніс і обкрадають, а ми весь час ходимо по колу і тасуємо ті ж, вже краплені, карти. Кримінальна відповідальність за невиконання передвиборчих обіцянок - прогресивний, демократичний крок», - вважає Рабинович.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу 19 січня постав перед судом першої інстанції Афін - його судять за неправдиві заяви напередодні виборів про економічну ситуацію в країні і твердження, що для виконання передвиборних обіцянок в бюджеті «гроші є».