Рада дозволила Міноборони засновувати друковані видання на час АТО

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Верховна Рада

Після завершення АТО друковане ЗМІ підлягатиме реформуванню

Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроект №5008 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо створення друкованих засобів масової інформації Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції)».

За документ проголосували 226 нардепів.

Згідно з документом, в склад редакційної колегії друкованого ЗМІ, створеного цими відомствами, повинні пропорційно входити прес-офіцери прес-центру штабу АТО, журналісти, які працюють у зоні АТО, а також представники громадських об'єднань та організацій.

Передбачається, що фінансування діяльності друкованого ЗМІ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. При цьому встановлюється, що після завершення АТО друковане ЗМІ підлягає реформуванню відповідно до закону «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

Як повідомляв «Главком», сьогодні Верховна Рада скасувала «закон Савченко».

Джерело: РБК-Україна