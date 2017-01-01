Рада скасувала «закон Савченко»

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Засуджений

Багато з тих, хто вийшов на волю завдяки цьому законодавчому акту, знову стали на злочинний шлях

Верховна Рада скасувала так званий «закон Савченко», який передбачає врахування терміну перебування людини у СІЗО у термін ув'язнення.

За відповідні зміни проголосували 227 народних депутатів.

«Попереднє ув’язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті. При призначенні покарань, не зазначених в частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє ув’язнення, може пом'якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування», - йдеться у законопроекті.

Депутати підтримали документ з урахуванням поправки, озвученої в сесійній залі главою комітету з питань законодавчого забезпечення правооохранітельной діяльності Андрієм Кожем'якіним.

Нагадаємо, 26 листопада 2015 р. Рада прийняла закон «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення в строк покарання», більше відомий як «закон Савченко». Згідно з цим законом, у разі вироку до позбавлення волі суд зараховує термін попереднього ув'язнення в строк відбуття покарання з розрахунку «один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі». Раніше Кримінальний кодекс передбачав, що термін, проведений у СІЗО, включається в термін тюремного ув'язнення з розрахунку «день за день».

У правоохоронних органах неодноразово критикують «закон Савченко», оскільки, як стверджують силовики, багато з тих, хто вийшов на волю завдяки цьому законодавчому акту, знову стали на злочинний шлях.