Рада НАТО планує зібратися в Україні у найближчі місяці
- Сьогодні, 16:55
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У червні комісія НАТО – Україна збереться у форматі міністрів оборони
Керівник представництва НАТО Александер Вінніков очікує, що у найближчі місяці в Україні відбудеться засідання Північноатлантичної ради Альянсу.
Про це він заявив під час засідання Міжпарламентської ради Україна – НАТО в Києві.
«Протягом наступних кількох місяців ми також сподіваємося зустріти Північноатлантичну раду на чолі з генеральним секретарем в Україні», – сказав Вінніков.
Крім того, Вінніков повідомив, що в червні комісія НАТО – Україна збереться у форматі міністрів оборони.
Керівник представництва запевнив, що Україна залишається на високому місці в порядку денному НАТО, члени Альянсу налаштовані продовжувати свою рішучу підтримку Києва.
Північноатлантична рада НАТО є основним органом ухвалення політичних рішень Організації Північноатлантичного договору (НАТО), що складається з постійних представників від країн-членів.