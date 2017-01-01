Рада НАТО планує зібратися в Україні у найближчі місяці

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Керівник представництва НАТО Александер Вінніков

У червні комісія НАТО – Україна збереться у форматі міністрів оборони

Керівник представництва НАТО Александер Вінніков очікує, що у найближчі місяці в Україні відбудеться засідання Північноатлантичної ради Альянсу.

Про це він заявив під час засідання Міжпарламентської ради Україна – НАТО в Києві.

«Протягом наступних кількох місяців ми також сподіваємося зустріти Північноатлантичну раду на чолі з генеральним секретарем в Україні», – сказав Вінніков.

Крім того, Вінніков повідомив, що в червні комісія НАТО – Україна збереться у форматі міністрів оборони.

Керівник представництва запевнив, що Україна залишається на високому місці в порядку денному НАТО, члени Альянсу налаштовані продовжувати свою рішучу підтримку Києва.

Північноатлантична рада НАТО є основним органом ухвалення політичних рішень Організації Північноатлантичного договору (НАТО), що складається з постійних представників від країн-членів.