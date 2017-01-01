Рада не продовжила робочий день у четвер
- Сьогодні, 11:34
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Верховна Рада розгляне блок питань змін до регламенту і питань реформування Верховного суду
Депутати включили до порядку денного законопроект щодо оптимізації роботи комітетів
Депутати Верховної Ради відмовилися скасовувати перерву в роботі пленарного засідання. Пропозицію спікера парламенту Андрія Парубія підтримали лише 197 і 207 парламентаріїв при мінімально необхідних 226.
Втретє голосувати за скасування перерви народні депутати відмовилися.
Натомість вони включили до порядку денного законопроекти №6256, 6256-1 «Про внесення змін до законів України «Про комітети Верховної Ради України» та «Про центральні органи виконавчої влади» щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України і співвідношення предметів їх ведення зі сферами діяльності міністерств».
Нагадаємо, Парубій заявив, що Верховна Рада сьогодні розгляне блок питань змін до регламенту і питань реформування Верховного суду.
Як повідомляв «Главком», Рада сьогодні може розглянути відставку Білоуса.