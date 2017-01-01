Рада сьогодні може розглянути відставку Білоуса

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Голова Фонду державного майна Ігорь Білоус

Профільний комітет підтримав відповідний проект постанови

Верховна Рада розгляне проект постанови про звільнення з посади голови Фонду державного майна Ігоря Білоуса. Рішення підтримати відставку було прийнято вчора на засіданні комітету з питань економічної політики.

Документ зареєстровано за № 6354.

Після засідання профільного комітету народні депутати висловили ЗМІ припущення, що відставку голови Фонду державного майна парламент розгляне у четвер, 13 квітня.

Нагадаємо, Білоус подав у відставку з посади голови Фонду держмайна України 10 квітня.

Він підвів підсумки своєї дворічної роботи, а також роботи своєї команди, якій вдалося втілити «міжнародні стандарти приватизації».

Як повідомляв «Главком», Білоус також розповів, чи очолить він Нацбанк.