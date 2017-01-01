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    Рада сьогодні може розглянути відставку Білоуса

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    Голова Фонду державного майна Ігорь Білоус
    Голова Фонду державного майна Ігорь Білоус

    Профільний комітет підтримав відповідний проект постанови

    Верховна Рада розгляне проект постанови про звільнення з посади голови Фонду державного майна Ігоря Білоуса. Рішення підтримати відставку було прийнято вчора на засіданні  комітету з питань економічної політики

    Документ зареєстровано за № 6354.

    Після засідання профільного комітету народні депутати висловили ЗМІ припущення, що відставку голови Фонду державного майна парламент розгляне у четвер, 13 квітня.

    Нагадаємо, Білоус подав у відставку з посади голови Фонду держмайна України 10 квітня.

    Він підвів підсумки своєї дворічної роботи, а також роботи своєї команди, якій вдалося втілити «міжнародні стандарти приватизації».

    Як повідомляв «Главком», Білоус також  розповів, чи очолить він Нацбанк.

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