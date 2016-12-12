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    Рада призначила вибори 39 селищних голів на 30 квітня

    • Сьогодні, 18:49
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    Парламент також переніс розгляд питання про призначення виборів 4 голів місцевих рад

    Верховна Рада призначила на 30 квітня вибори майже 40 міських, селищних та сільських голів. Відповідні постанови були ухвалені на сьогоднішньому пленарному засіданні.

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    Як зазначила у своєму виступі під час доповіді член Комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Олена Бойко зазначила, що загалом потрібно провеcти позачергові вибори 1 міського, 1 селищного та 41 сільського голови у зв'язку з достроковим припиненням їх повноважень.

    Вона зазначила, що, зокрема, за власним бажанням припинили повноваження 34 голови місцевих рад, 1 - у зв'язку з набуттям законної сили обвинувального вироку суду. Повноваження ще 8-ми припинено у зв'язку із смертю.

    Водночас, як зауважила Бойко, парламент переносить розгляд питання про призначення виборів 4 голів місцевих рад.

    У підсумку Верховна Рада ухвалила постанови про призначення виборів 39 голів сільських, селищних та міських рад.

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