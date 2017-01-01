Рада сьогодні має визначитись щодо статусу московської церкви в Україні

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Верховна Рада у четвер також планує розглянути зміни до «закону Савченко»

Верховна Рада у четвер планує визначитися щодо проекту закону про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких розташовані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором. Про це сказано у порядку денному на четвер.

Наразі біля стін парламенту триває молебень представників УПЦ Московського патріархату.

Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку питань аграрної політики та внести зміни до Бюджетного кодексу, які стосуються добровільного об’єднання територіальних громад.

Крім цього, депутати, зокрема, мають намір визначитися стосовно законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» у зв’язку з тимчасовою окупацією території України.