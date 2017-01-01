Рада ухвалила закон про Український культурний фонд

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Сприяння розвитку української культури

Закон визначає правові, організаційні, фінансові засади діяльності Українського культурного фонду

Верховна Рада України ухвалила закон «Про Український культурний фонд». За відповідний законопроект проголосували 236 народних депутатів.

Закон визначає правові, організаційні, фінансові засади діяльності Українського культурного фонду, метою створення якого є сприяння розвитку культури та мистецтв України, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості й суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримка культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.

Український культурний фонд є бюджетною установою, що виконує передбачені цим Законом спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвиткові України. Діяльність Українського культурного фонду спрямовується та координується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

Серед основних завдань такого фонду законом визначається: сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, розвиткові сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту; сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання; популяризація української культури та мистецтв, формування міжнародного позитивного іміджу України.

Розмір фінансування Українського культурного фонду з державного бюджету щорічно визначається в законі про Державний бюджет України окремим рядком. Закон передбачає, що також джерелами формування коштів культурного фонду можуть бути добровільні внески фізичних і юридичних осіб, у тому числі нерезидентів України та інші джерела, не заборонені законодавством.

Джерело: Укрінформ